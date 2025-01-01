Власти назвали десять самых опасных перекрёстков Перми И разработали меры повышения безопасности данных участков дорог Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края провело исследование аварийности в Перми и по итогам 2024 года определило 10 зон с повышенной опасностью ДТП. Для этих участков ведомством разработан комплекс мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

Так, в перечень опасных участков вошёл перекрёсток улиц Плеханова и Ленина. В предыдущем году здесь было зарегистрировано 3 ДТП, в результате которых 7 человек получили травмы. В связи с этим городские власти планируют изменить алгоритм работы светофорного регулирования на данном перекрёстке.

Аналогичные мероприятия будут реализованы и на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Советской, где в шести ДТП погиб один человек и пятеро получили ранения.

На пересечении улиц Революции и 25 Октября (в четырёх ДТП пострадали 4 человека) будет установлен автоматизированный комплекс для фиксации нарушений правил дорожного движения.

То же будет сделано и на перекрёстке улиц Луначарского и 25 Октября (в 2024 году здесь ранения получили 6 человек).

На пересечении ул. Чкалова и Комсомольского проспекта, где за год в авариях ранены четверо, будут внесены изменения в работу светофоров и запланирована масштабная реконструкция.

Для повышения безопасности пешеходов на перекрестке улиц Репина и Писарева (за год в четырёх ДТП один человек погиб и трое ранены) будет создана искусственная неровность.

На перекрёстке Якутской и Красноборской (четверо пострадавших) дооборудуют комплекс автоматической фотовидеофиксации.

На пересечении улиц Окулова и Дзержинского (в трёх ДТП четыре человека ранены) внесут изменения в работу светофоров, а потом займутся реконструкцией перекрёстка.

На ул. Куфонина, 78, где за прошлый год пострадали 5 человек, установят светофор.

На перекрёстке Гамовского тракта и а/д «р. Пыж — Ванюки» установят комплекс фотовидеофиксации. На данном участке за год ранения получили четыре участника движения.

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