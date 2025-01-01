На севере Пермского края созрели бананы Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

Пресс-центр заповедника «Вишерский» в Пермском крае поделился новостью о первом урожае бананов, выращенных в зимнем саду. В рамках празднования Всемирного дня окружающей среды посетители смогли попробовать сочный фрукт, представленный куратором зимнего сада Ниной Маховой. Об этом пишет ВЕТТА.

На официальной странице заповедника в VK появилось видео, посвящённое этому событию. По отзывам гостей, вкус местных бананов оказался значительно лучше, чем у тех, что в магазине, и это свидетельствует о их высоком качестве.

Успех в культивировании этих тропических фруктов в регионе, где среднегодовая температура составляет всего около +2 градусов, стал реальностью благодаря особому микроклимату, созданному внутри оранжерейного комплекса.

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