В Перми на Восточном обходе насмерть сбили пешехода Он перебегал проезжую часть в неустановленном месте Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Вечером 6 июня на Восточном обходе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

По предварительным данным, со стороны Березников в сторону Перми ехал грузовой автомобиль, которым управлял 24-летний водитель. Около 16:45 на 25 км трассы он наехал на пешехода, перебегавшего проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта.

В результате аварии пешеход получил смертельную травму и скончался.

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Сейчас по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Госавтоинспекции напоминают: переходить проезжую часть можно лишь в установленных местах, а на одежде нужно иметь световозвращающие элементы.

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