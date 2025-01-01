В Перми на Восточном обходе насмерть сбили пешехода
Он перебегал проезжую часть в неустановленном месте
Вечером 6 июня на Восточном обходе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.
По предварительным данным, со стороны Березников в сторону Перми ехал грузовой автомобиль, которым управлял 24-летний водитель. Около 16:45 на 25 км трассы он наехал на пешехода, перебегавшего проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта.
В результате аварии пешеход получил смертельную травму и скончался.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В Госавтоинспекции напоминают: переходить проезжую часть можно лишь в установленных местах, а на одежде нужно иметь световозвращающие элементы.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.