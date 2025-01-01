«Поезд Победы «Молотов» посетили более 37 тысяч жителей Пермского края Следующей остановкой станет Верещагино Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

С начала работы передвижного выставочно-лекционного комплекса «Поезд Победы «Молотов» его посетили более 37 тыс. жителей Перми, Краснокамска и Менделеево. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Следующей остановкой «Поезда Победы» станет Верещагино — осмотреть экспозицию и состав можно будет 7 и 8 июня с 10:00 до 17:00.

Тематический поезд посвящён вкладу жителей Молотовской области в Победу в годы Великой Отечественной войны. В его составе — госпитальные вагоны того времени, а также платформы с образцами военной техники, выставка о предприятиях региона, производивших оружие для фронта. Общая длина поезда составляет 167 м, осмотр комплекса проходит в основном снаружи.

Организованные экскурсии доступны по предварительной регистрации. Также разработан специальный аудиогид, чтобы любой желающий смог узнать об истории Прикамья в годы войны.

«Поезд Победы «Молотов» будет работать на станциях Прикамья до октября. После Верещагино он будет работать в Новых Лядах, Березниках, Кизеле, Губахе, Горнозаводске, Кунгуре, Нытве, Чусовом, Лысьве и Соликамске.





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