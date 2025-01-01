На ряде маршрутов общественного транспорта в Перми увеличат количество рейсов Речь идёт о восьми автобусах и одном трамвае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе администрации Перми сообщили, что с 7 по 9 июня в столице Прикамья будет скорректировано расписание движения общественного транспорта. Изменения затронут восемь автобусных и один трамвайный маршрут.

Так, с 7 июня увеличится количество отправлений автобусов №20 и 52 в выходные дни. Для выравнивания интервалов движения в течение дня будет изменено время некоторых рейсов на маршруте №14.

С 9 июня корректировки затронут автобусы №17 (изменится время ряда отправлений) и №12 (будут добавлены рейсы по утрам и вечерам в будни). Также дополнительное отправление по утрам по будням вводится на маршруте №78 — в 05:40 от остановки «Кислотные дачи». Для синхронизации с электропоездами будут скорректированы отправления автобуса №24.

Возрастёт количество рейсов трамвая №11 по будням и выходным. Также в связи с меняющейся дорожной обстановкой в течение дня корректируется расписание автобуса №28.





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