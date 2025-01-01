Первая очная встреча проекта «ПолитЗавод» состоялась в Перми Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

На площадке молодёжного центра «Кристалл» состоялась первая очная встреча в рамках федерального молодёжного кадрового проекта «ПолитЗавод». Спикером выступила депутат Государственной Думы РФ Ирина Ивенских.

Ирина Ивенских рассказала молодёжи о личной мотивации участия в общественно-политической жизни своей малой Родины, региона, страны. Встреча предоставила возможность участникам задать вопросы, обменяться опытом и идеями. Депутат подчеркнула важность участия молодёжи в политической жизни страны, отметив, что именно молодые люди являются будущим нашей страны и залогом её успешного развития.

«От всей души благодарю всех участников за заинтересованность, большое количество интересных вопросов, открытый и искренний диалог», — поделилась Ирина Ивенских.

Встреча собрала не только участников проекта «ПолитЗавод», но и активистов молодёжных сообществ региона, иностранных обучающихся.

Проект «ПолитЗавод» — уникальная образовательная платформа, которая реализуется региональным отделением «Молодой Гвардии» при поддержке партии «Единая Россия». Проект направлен на повышение политической грамотности молодёжи, развитие лидерских качеств и формирование активной гражданской позиции среди молодого поколения. Участники проекта получают знания и навыки от ведущих политтехнологов и представителей власти федерального и регионального уровней.

В Пермском крае для участия в региональном этапе отобраны 137 молодых людей. Лучшие участники получат шанс проявить себя и защитить свои инициативы в финале проекта на форуме «Гвардеец».

Добавим, что такие встречи будут проходить до конца июня.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.