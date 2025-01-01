Центральный банк России снизил ключевую ставку до 20% Ранее ставка была 21%, её сохраняли четыре раза подряд Поделиться Твитнуть

В пятницу, 6 июня, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 20% годовых. Как отмечает регулятор, это связано со снижением давления инфляции.

Банк России отметил, что российская экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту.





Регулятор намерен принимать решения о ключевой ставке в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции. При этом ЦБ настроен на продолжительную жесткость денежно-кредитных условий.





К 2026 году, исходя из сообщения регулятора, ЦБ планирует достичь годовой инфляции в 4%.





Кроме того, Центробанк добавил, что в апреле этого года рост цен снизился до 6,2%. В предыдущем квартале показатель базовой инфляции составил 4,4% после 8,9%.





«Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций. Годовая инфляция, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%», — отметил регулятор.





Следующее заседание ЦБ по уровню ключевой ставки запланировано на 25 июля 2025 года.

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