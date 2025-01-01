В Прикамье названы победители конкурса «Лидер Пермского края» в номинации «Экология» Первое место заняло ПАО «Уралкалий» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В пятницу, 6 июня, на площади перед Театром-Театром в Перми стартовал пятый экологический фестиваль «Природа города». В рамках экофеста прошла церемония награждения победителей и финалистов регионального конкурса «Лидер Пермского края» в номинации «Экология».

В своём телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что можно гордиться тем, сколько «зелёных» инициатив реализуется в регионе, и поблагодарил всех, кто посвятил себя делу защиты природы.

Победителем признана программа сохранения биоразнообразия ПАО «Уралкалий». В рамках неё предприятие на регулярной основе проводит мероприятия, сокращающие негативное воздействие на окружающую среду, предотвращающие и минимизирующие воздействие на биоразнообразие Пермского края. Для этого предприятие обследовало 11 малых рек региона, свыше 800 кв. км горных отводов и особо охраняемые природные территории. Проложено 48 км полевых маршрутов, создано 17 площадок мониторинга за животными. Совместно с Пермским орнитологическим обществом организованы мероприятия по экологическому просвещению для детей.

Победитель получил памятный знак отличия, а также право использовать логотип конкурса «Лидер Пермского края» в своей работе.

Диплом финалиста получил проект МКУ «Городское зелёное строительство»: озеленяем и благоустраиваем Пермь», реализованный МКУ «ГорЗеленСтрой». За 2022-2024 годы в Перми было организовано более 9 км экологических троп, четыре визит-центра, высажено почти 9,3 тыс. деревьев. Создан собственный питомник растений, оборудованы дождевые сады и пешеходные мостики.

Также диплом финалиста присуждён проекту «Развитие раздельного сбора отходов в городе Перми за счёт внебюджетных источников» ООО «Буматика». За три года компания направила на переработку более 1052 т пластика, было создано 60 рабочих мест. Инвестиции в переработку и сбор превысили 217 млн руб.









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