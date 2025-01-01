Суд обязал оплатить переработки прикамским кинологам Поделиться Твитнуть

фото: ГУФСИН по Красноярскому краю

В Кунгуре суд постановил выплатить компенсацию за переработку кинологам, работающим в исправительной колонии. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда по Пермскому краю.

После изучения гражданского иска, поданного прокуратурой в защиту интересов четырёх сотрудников кинологической службы ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Пермскому краю (далее – учреждение исполнения наказаний), суд принял решение о взыскании с администрации учреждения денежной компенсации за работу в выходные дни и за часы, превышающие установленную месячную норму рабочего времени.

В ходе судебного заседания было установлено, что кинологи, работающие в отделе охраны колонии, регулярно привлекались к работе в выходные и праздничные дни, а также сверх установленного месячного графика. При этом им не предоставлялись дополнительные выходные или отгулы, соответствующие отработанному времени, и не выплачивалась положенная компенсация. Администрация учреждения объясняла это ненормированным рабочим днём и предоставлением дополнительного отпуска.

В результате Кунгурский городской суд вынес решение о взыскании с ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Пермскому краю в пользу четырёх сотрудников компенсации за переработку в период с октября 2023-го по октябрь 2024 года. Общая сумма выплат составила более 320 тыс. руб.

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