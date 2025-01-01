В Пермском крае заработало производство холодильных установок для промышленности Первая партия пермского оборудования уже поставлена заказчику Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Компания «Кайрос Интеграция», являющаяся специализированным проектом «Кайрос Инжиниринг» (одной из ведущих российских инжиниринговых компаний, предлагающей решения для работы с водой и другими жидкостями в промышленных масштабах), развернула новое производство. Оно расположено в нескольких цехах на территории Пермского муниципального округа.

Предприятие специализируется на выпуске чиллеров и холодильных агрегатов, используемых в различных отраслях, включая машиностроение, пищевую, химическую, пластмассовую промышленность, медицину и энергетику. Производятся как стандартные модели, так и оборудование, разработанное по индивидуальным заказам.

Как сообщается на сайте prompermkrai.ru, организация производства позволит российским предприятиям приобретать необходимое оборудование внутри страны, сократив зависимость от импорта. Это, в свою очередь, может привести к значительному снижению объёмов импорта холодильного оборудования в промышленном секторе.

Первая партия пермского оборудования уже поставлена в федеральную сеть диагностических центров МРТ ЭКСПРЕСС, работающую в 14 городах России, и ожидается поставка ещё 27 установок.

В настоящее время ведётся работа над каталогом доступных для заказа моделей, который будет представлен на сайте производителя.

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