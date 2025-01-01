В Пермском крае муниципалитеты смогут списать долги перед региональным бюджетом Соответствующее постановление подписал глава Прикамья Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление, согласно которому муниципалитеты смогут списать задолженность перед региональным бюджетом и направить средства на своё развитие. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минэка.

Новый региональный механизм разработан по инициативе главы Прикамья. Он стал одной из первых региональных практик среди всех регионов России, которая работает по аналогии с федеральным механизмом списания задолженности субъектов РФ перед федеральным бюджетом.

В документе говорится, что у муниципалитетов будет возможность списать задолженность перед Пермским краем по бюджетным кредитам, предоставленным из регионального бюджета до 1 января 2024 года.

Само списание будет производиться ежегодно, в объёме фактического поступления дополнительных налоговых доходов в краевой бюджет от реализации инвестпроектов с 1 января 2025 года до года, который предшествовал году окончания погашения задолженности.

Сейчас в Пермском крае восемь муниципальных образований имеют право на такое списание: Пермь, Александровский, Губахинский, Добрянский, Краснокамский, Лысьвенский, Чайковский и Чернушинский муниципальные округа. Общий объём задолженности, который эти муниципалитеты смогут списать, — около 2 млрд руб.

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