Прибыль предприятий Пермского края снизилась на 2,2% В общем объёме исследуемых предприятий региона 70,3% завершили квартал с прибылью Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по март 2025 года, согласно оперативным статистическим данным, предприятия Пермского края (за исключением малого бизнеса, банков, государственных и муниципальных учреждений, небанковских финансовых организаций и компаний с численностью персонала до 15 человек) продемонстрировали положительный сальдированный финансовый результат, составивший 105,8 млрд руб. Этот показатель на 2,2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

В общем объёме исследуемых предприятий региона 70,3% завершили отчётный период с прибылью. Сумма прибыли составила 121,6 млрд руб., что на 5,8% превышает значение января-марта 2024 года. Убытки убыточных предприятий, напротив, возросли в 2,3 раза по сравнению с АППГ и достигли 15,8 млрд руб.

В секторе промышленного производства организации также зафиксировали положительный сальдированный финансовый результат, который достиг 91,5 млрд руб. Доля прибыльных промышленных предприятий в регионе за отчётный период составила 64,1%, а их суммарная прибыль достигла 103,5 млрд руб., что на 7,2% больше, чем в январе-марте 2024 года.

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