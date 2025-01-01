В апреле средний срок товарного кредита в Прикамье увеличился до 15,6 месяца С июня прошлого года средний срок POS-кредитов уменьшался Поделиться Твитнуть

Покупки электронной техники — главный двигатель POS-кредитования

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний срок товарных кредитов (POS-кредитов) в Пермском крае в апреле 2025 года достиг 15,6 месяцев. Это на 14,7% больше, чем в марте 2025 года, когда этот показатель составлял 13,6 месяцев.

Среди 20 лидирующих регионов РФ по объему розничного кредитования, самый продолжительный средний срок выданных POS-кредитов в апреле 2025 года зафиксирован в Кемеровской области (15,9 месяца). Пермский край разделил второе место с Республикой Татарстан и Ставропольским краем. Наименьшие значения среднего срока POS-кредитов отмечены в Москве (13,2 месяца), Приморском крае (13,7 месяца) и Санкт-Петербурге (13,8 месяца).

Наиболее заметный рост среднего срока POS-кредитов по сравнению с предыдущим месяцем в апреле 2025 года среди 20 регионов-лидеров в POS-кредитовании наблюдался в республиках Татарстан (+19,1%) и Башкортостан (+16,5%), а также в Нижегородской области (+16,5%).

После почти непрерывного снижения с июня прошлого года средний срок товарных кредитов увеличивается второй месяц подряд, комментирует Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. Подобная динамика обусловлена стабильно невысоким уровнем выдачи POS-кредитов, что связано со снижением склонности банков к риску и уменьшением спроса на товарные кредиты со стороны населения. В то же время, кредитование заемщиков с «хорошим кредитным качеством» в сегменте POS-кредитов остается относительно стабильным.

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