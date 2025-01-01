В Пермском крае ФСБ ликвидировала нелегальную сеть распространения наркотиков Организатор преступной группы получил наказание в виде 17 лет и 6 месяцев лишения свободы Поделиться Твитнуть

В ходе оперативных мероприятий сотрудники УФСБ РФ по Пермскому краю выявили группа лиц, проживающих в регионе, которые занимались изготовлением синтетических наркотиков. Изъято крупное количество мефедрона, а также химические вещества, необходимые для его производства, и специализированное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный отдел Управления, опираясь на результаты оперативной работы, возбудил уголовные дела против задержанных по ч. 5 ст. 228.1УК РФ.

По решению Пермского краевого суда, организатор преступной группы получил наказание в виде 17 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 900 тыс. руб. Его сообщники приговорены к 16 годам и 2 месяцам заключения в колонии строгого режима с выплатой штрафов от 500 до 900 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.