Нелегальный рекламный билборд в Пермском крае снесли после вмешательства приставов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Кунгуре Пермского края судебные приставы заставили компанию демонтировать несанкционированную рекламную установку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Билборд, возведённый без необходимой документации, был обнаружен сотрудниками Управления градостроительства администрации Кунгурского МО. Рекламный щит располагался на земле, принадлежащей фирме, занимающейся продажей медикаментов в аптеках.

Компании выписали предписание о ликвидации незаконного билборда, которое осталось без внимания. В подобных ситуациях местная администрация вправе самостоятельно произвести демонтаж, но доступ на охраняемую территорию с контрольно-пропускным пунктом оказался невозможен. Эти обстоятельства послужили основанием для обращения в Арбитражный суд Пермского края и затем к судебным приставам.

Исполнительный лист о демонтаже рекламной конструкции юридическим лицом поступил в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Берёзовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.

Несмотря на осведомленность руководства организации-должника об открытии исполнительного производства, требования исполнительного документа не были выполнены в установленный законом срок. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб. Назначение штрафной меры стимулировало выполнение судебного решения. Незаконная рекламная конструкция была разобрана.

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