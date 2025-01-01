За задержку стройматериалов с компании в Прикамье взыскали 187 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в службе судебных приставов Пермского края, организация выплатила почти 200 тыс. руб. за сорванные сроки поставки железобетонных конструкций. Эта сумма включала основной долг, штрафные санкции и компенсацию морального ущерба, которые были присуждены судом местному жителю.

Пермяк, который планировал построить дом для своей семьи, столкнулся с недобросовестным поставщиком. Он заключил соглашение с компанией на приобретение 12 железобетонных плит на общую сумму свыше 87 тыс. руб. и сразу оплатил полную стоимость, надеясь на быструю доставку. Однако в оговоренные сроки поставка не была осуществлена.

Покупатель неоднократно пытался урегулировать вопрос мирным путём, в течение полугода он просил компанию выполнить обязательства — вернуть деньги или поставить плиты. В ответ фирма избегала контактов, утверждая, что договор недействителен. После того, как все попытки договориться провалились, пермяк подал иск в суд, требуя не только возврата денег, но и выплаты неустойки за просрочку, а также возмещения морального вреда.

Рассмотрев дело, районный суд признал действия компании незаконными и постановил выплатить истцу более 187 тыс. руб.

После открытия исполнительного производства компания была уведомлена о необходимости погасить долг добровольно. Поскольку этого не произошло, судебный пристав арестовал грузовой автомобиль IVECO, принадлежащий должнику, и передал его на реализацию. Покупатель не был найден, и судебный пристав предложил автомобиль взыскателю. Мужчина согласился забрать машину в счёт погашения задолженности.

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