В природном парке «Пермский» 5 июня выпал снег Поделиться Твитнуть

фото снял государственный инспектор в области охраны окружающей среды Усьвинского участка природного парка "Пермский" Р.Т. Нарумов

В ландшафтном памятнике природы регионального значения «Каменный город», входящем в природный парк «Пермский», 5 июня выпал снег. О редком явлении сообщили в дирекции ООПТ Пермского края и предоставили фото и видео в качестве доказательства.

На снимках госинспектора в области охраны окружающей среды Усьвинского участка природного парка «Пермский» Нарумова видны дороги парка, присыпанные небольшим слоем снега. А на видео, снятом им же, за кадром сообщается: «5 июня. Каменный город. Немножко завалило...»

Каменный город расположен недалеко от п. Шумихинский Губахинского округа, примерно в 180 км от Перми. Площадь природного памятника — 30 га.

Каменный город расположен на вершине хребта Рудянский спой Уральских гор. Считается, что он образовался в русле реки, которая протекала в этом месте миллионы лет назад, пробив своим течением подобие улиц и арок. Представляет собой останцы выветривания песчаников.

В 2018 году памятник вошёл в состав природного парка «Пермский».

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