Жители Прикамья стали чаще покупать страховки для путешествий за рубеж Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Пермском крае отмечен рост интереса населения к страховым услугам. Согласно анализу обезличенных данных о трафике на сайтах страховых организаций и статистике продаж, проведённому «Ингосстрахом» и «МегаФоном», с января по апрель 2025 года объём трафика, затраченного жителями региона на изучение страховых предложений онлайн, увеличился почти на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшей популярностью пользовались полисы страхования для путешествий за границу. Большинство отправляющихся за границу оформляют полисы на 8-15 дней — типичную продолжительность отпуска. Также, в преддверии начала дачного сезона, наблюдался ожидаемый подъём спроса на страхование недвижимости.

Анализ аудитории сайтов страховых компаний показал, что мужчины проявляют к страховкам больший интерес, чем женщины — на них приходится 63% посещений. Наиболее активны в изучении страховых продуктов пользователи 35-44 лет (41% от общего числа посетителей). Второе место занимают лица 45-54 лет (23%), за ними следуют пользователи 25-34 лет (21%). Молодое поколение (14-24 года) и люди старше 65 лет проявляют наименьший интерес к страховым услугам — их доля составляет 6% и 2% соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.