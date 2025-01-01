В Прикамье сотрудник взыскал с работодателя 500 тысяч за ДТП в служебном автобусе Поделиться Твитнуть

В Октябрьском округе Пермского края работник отсудил у работодателя 500 тыс. руб. за производственную травму, которую он получил во время поездки на служебном автобусе. Об этом сообщили в пресс-службы краевой прокуратуры.

Несчастный случай произошёл в феврале этого года, когда работник коммерческой организации ехал на работы на служебном транспорте. Автобус попал в ДТП и опрокинулся, а находившийся в салоне работник получил травмы.

Предприятие отказалось добровольно компенсировать пострадавшему моральный вред. Поэтому прокурор подал иск в суд, после чего с организации в пользу сотрудника взыскали 500 тыс. руб. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.

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