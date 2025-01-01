В Перми суд приостановил работу чебуречной Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Индустриальном районном суде Перми рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Абдувалиева С., который занимается предоставлением услуг общепита в кафе под названием «Чебурек 59», расположенном по адресу: ул. Мира, 112.

В ходе незапланированной проверки, проведённой сотрудниками Роспотребнадзора по Пермскому краю, в кафе зафиксированы многочисленные нарушения санитарных норм.

В частности, персонал чебуречной не имел необходимых медицинских книжек, для складирования полуфабрикатов и ингредиентов использовались непредназначенные для этого ёмкости, руки, утварь и сырьё мылись в обычном умывальнике. В заведении отсутствовали туалет, моечные ванны и раковины, а также не было подведено горячее и холодное водоснабжение. Помимо этого, пищевые продукты, включая сырьё, хранились в кафе без соответствующей маркировки и без документов, подтверждающих их качество и безопасность.

На судебном заседании ИП признал свою вину.

Изучив представленные материалы, суд заключил, что выявленные нарушения санитарных норм представляют собой реальную опасность для здоровья и жизни граждан, а также создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Суд вынес решение о временном прекращении деятельности кафе «Чебурек 59» на 60 суток.

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