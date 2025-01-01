Из-за атаки дронов на Москву в аэропорту Перми задержан один рейс Вылет отложили на полтора часа Поделиться Твитнуть

В Перми 6 июня почти на полтора часа задержали вылет рейса ДР 434 в Москву (Внуково). По расписанию борт авиакомпании «Победа» должен был отправиться в 06:10, а вылетел B-737, согласно онлайн-табло Большого Савино, в 07:33.

Как ранее сообщали в Росавиации, из-за атаки украинских дронов сегодня рано утром вводились ограничения на полёты в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

В Домодедово и Жуковском ограничения продлились около полутора часов, во Внуково — около часа.

К 5:00 мск число беспилотников, сбитых на пути к Москве выросло до десяти. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Также из-за украинских БПЛА аэропорт Саратова не работал почти три часа. Ограничения вводились в аэропортах Калуги и Самары.

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