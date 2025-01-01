Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Открытие фестиваля Владимира Спивакова в Перми можно посмотреть в обоих залах филармонии Будет организована прямая трансляция в Органный зал Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Сегодня, 6 июня, Пермская краевая филармония открывает XVI Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» (6+). Проведение фестиваля в эти даты — с 6 по 10 июня — стало традиционным при неизменной поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». Этим событием открывается в Перми серия больших летних фестивалей.

На вечер открытия в Большой зал филармонии билеты уже раскуплены, однако по многочисленным просьбам организуется трансляция концерта на большой экран в Органном зале. Билет на это событие можно приобрести на сайте филармонии или в кассах Органного зала всего за 150 руб.

Трансляция на большой экран — отличная возможность посмотреть концерт в подобающей обстановке, отключившись от быта и повседневности, но при этом рассмотреть детали — лица, руки исполнителей, поскольку трансляцию ведёт профессиональная студия с нескольких камер. Эффект от такого просмотра многие считают даже более ярким, чем от «живого». После окончания вечера публика в Органном зале всегда активно аплодирует, как будто музыканты могут её услышать.

Вечер открытия будет посвящён музыке Сергея Васильевича Рахманинова, прозвучит его знаменитый фортепианный концерт № 2, за роялем — эффектный молодой пианист Илья Папоян, лауреат конкурсов им. Рахманинова и им. Чайковского. Во втором отделении Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова исполнит «Симфонические танцы».

В программе следующих фестивальных дней — произведения отечественных и зарубежных композиторов XIX и ХХ столетий: сочинения европейских романтиков — Листа, Вагнера, Брамса, Бизе, Сен-Санса, Равеля; большие произведения Прокофьева и Моцарта, эксклюзивные партитуры — «Реквием» Алемдара Караманова и «Эскизы» Альфреда Шнитке.

В концертах фестиваля примет участие Академический большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей». Солисты — Александр Гиндин (фортепиано), Павел Милюков (скрипка), певцы Игорь Подоплелов (бас-баритон), Алексей Неклюдов (тенор), Полина Шамаева (меццо-сопрано), Анна Аглатова (сопрано).

Все концерты фестиваля будут транслироваться в разные населённые пункты Пермского края по системе Виртуальных концертных залов.

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