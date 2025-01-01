В Госавтоинспекции Прикамья рассказали о графике работы в праздничные дни РЭО не будут работать три дня Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Госавтоинспекция Пермского края опубликовала график работы Регистрационно-экзаменационных отделов (РЭО) в праздничные дни на следующей неделе.

В ведомстве отметили, что РЭО не будут работать 12,13 и 15 июня.

В то же время 14 июня, в субботу, отделы будут открыт с 08:00 до 15:45.

В Госавтоинспекции региона обратились ко всем автомобилистам и посоветовали заранее спланировать посещение РЭО и воспользоваться возможностью записи через Единый портал государственных услуг.

Отметим, на следующей неделе жителей Прикамья ждут длинные выходные с 12 по 15 июня в связи празднованием Дня города и Дня России, а 11 июня будет сокращённым рабочим днём.

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