В Прикамье началось строительство больницы в Октябрьском Завершить работы планируется в 2026 году Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Октябрьском начались работы по строительству нового лечебного корпуса на 55 коек круглосуточного пребывания. Работы идут в квартале Больничного переулка и ул. Ленина, 81 на территории существующей центральной районной больницы.

Строители завершают разработку котлована и выносят коммунальные сети из-под новой застройки, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В новом трёхэтажном здании общей площадью более 4 тыс. кв. м разместят приёмно-диагностическое отделение со смотровым и рентгенологическим кабинетами, перевязочными и родовой для экстренных случаев. Также предусмотрены терапевтическое и педиатрическое отделения, хирургическое отделение с двумя операционными и палатой интенсивной терапии, пищеблок, дезинфекционное отделение, блок стерилизации, станция медицинских газов

Новый корпус возводится в рамках региональной адресной инвестиционной программы за счёт средства краевого бюджета. Завершение строительства запланировано на 2026 год.





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