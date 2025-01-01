В Пермском крае изменится схема движения транспорта на двух автодорогах Речь идёт о трассах Кунгур – Соликамск и Пермь – Березники Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В министерстве транспорта Пермского края сообщали, что на автодороге Кунгур – Соликамск от 297 км. до 300 км., вблизи поворота в сторону города Усолье с 9 июня по 6 июля 2025 года изменится схема движения транспорта.

На участке будут проходить работы по переустройству трубопровода, устройству земляного полотна, дорожной одежды. В Управлении автомобильных дорог и транспорта Прикамья отметили, что схема изменится в целях безопасности дорожного движения.

Также с 5 июня по 1 сентября текущего года изменится движение на автодороге Пермь – Березники на кольце в районе ул. Новожилова в Березниках. Здесь будут проходить работы по реконструкции дороги с устройством кольцевой развязки.

В ведомстве просят автомобилистов заранее планировать свой маршрут и с пониманием отнестись к ситуации.

Министерство транспорта Пермского края

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