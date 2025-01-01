Пермяки продолжают жаловаться на работу общественного транспорта В этот раз горожане обратили внимание на проблему с автобусами маршрута №14 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми пожаловались на работу автобусов, которые работают на маршруте № 14. Они обратились в издание perm.aif.ru и рассказали, что с начала июня транспорт стал ходить реже.

«При этом в некоторых автобусах не работают кондиционеры, информационные экраны и даже валидаторы!», — сообщили пермяки.





В департаменте транспорта заявили, что «находится в диалоге с перевозчиками, чтобы транспортное сообщение оставалось стабильным».





«От предприятия, которое должно было приступить с 1 июня к обслуживанию маршрутов № 14 и № 15 автобусами особо большого класса поступила информация, что техника может быть поставлена производителем с задержкой. Это связано с особенностями процедуры сертификации. За неисполнение условий контракта к перевозчику будут применены штрафные санкции», — отметили в дептрансе.





Чтобы не допустить прекращения движения по этим маршрутам, были объявлены торги для временного обслуживания направлений (до момента, когда доставят автобусы особо большого класса).





В пресс-службе также пояснили, что работу автобуса № 14 сейчас обеспечивает перевозчик ИП «Кирсанов» имеющейся у него техникой. Функционирование оборудования на маршруте проверит контрольно-ревизорская служба. Если она найдет нарушения, то перевозчика оштрафуют.

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