Алёна Бронникова Стоимость аренды квартир в Перми снизилась на 6% Средняя цена составила 30 тысяч рублей в месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми за полгода снизилась стоимость долгосрочной аренды квартир. Как сообщает «Авито», по сравнению с ноябрём 2024 года показатель снизился на 6% и в среднем сложился на уровне 30 тыс. руб. в месяц.

В первой половине мая выбор доступных для аренды квартир, представленных на платформе, за год увеличился на 45%. Средние арендные ставки почти не изменились. Относительно ноября снижение зафиксировано на 11% — с 35 до 31 тыс. руб. в месяц. Наиболее чувствительное снижение наблюдалось в Новосибирске (-18%), Москве и Краснодаре (-17% в обоих).

Наблюдается рост спроса на долгосрочную аренду. В целом по стране он вырос на 9% год к году. Спрос на услуги перевозок по городу вырос на 51% относительно января. Среди 10 тыс. совершеннолетних, участвовавших в опросе, 26% переезжают самостоятельно, 27% просят помощи у друзей и родственников. Большинство респондентов, проживающих в Перми (38%) организуют переезд самостоятельно, 19% нанимают грузчиков и спецтранспорт, 18% — просят помощи у близких, а 15% никогда не сталкивались с этим процессом.

Наибольший стресс при переезде у пермяков вызывают беспорядок после переезда (этот вариант выбрали 36% респондентов), уборка старой и новой квартир и упаковка хрупких вещей (по 27%). Половина пермяков при переезде избавляются от лишних вещей, а 34% раздаёт вещи близким. В среднем на переезд жители регионального центра закладывают около 10 тыс. руб.

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