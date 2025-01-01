В Прикамье скончался бывший замглавы администрации Чайковского Михаилу Редозубову было 77 лет Поделиться Твитнуть

Михаил Редозубов / Фото: страница главы Чайковского округа Алексея Агафонова ВКонтакте

На 78-м году в Чайковском скончался Михаил Редозубов, которые долгие годы работал на руководящих постах в местной администрации. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов, выразив соболезнования родным и близким усопшего.

Как пояснил руководитель муниципалитета, в последние трудовые годы Редозубов был заместителем главы администрации по строительству и архитектуре, а также председателем комитета по строительству и ЖКХ.

Почти 20 лет назад, в 2006 году, он вышел на заслуженный отдых, но продолжал активную общественную деятельность.

За годы работы в администрации Михаил Редозубов был удостоен благодарностями и Почётными грамотами главы города, почётной грамотой Комитета строительства, архитектуры и градостроительства администрации Пермской области.

По словам Агафонова, вклад Михаила Редозубова в развитие городской инфраструктуры и активная позиция в жизни общества оставили заметный след в сердцах многих жителей Чайковского.

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