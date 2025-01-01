В Перми наградили лучшие ТОСы и сельских старост В столице региона проходит конференция по инициативному бюджетированию и ТОС Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Перми начала работу III Всероссийская конференция «Инициативное бюджетирование и территориальное общественное самоуправление». В течение двух дней площадки мероприятия посетят порядка 600 гостей из 36 регионов России.

В первый день конференции участники поделятся опытом интеграции ТОС и инициативного бюджетирования, создания условия для их развития. Консультации по вопросам работы ТОС проведёт Ресурсный центр поддержки ТОС Пермского края. О регистрации НКО и проведении в отношении их проверок расскажут специалисты Управления Минюста России по Пермскому краю.

Во время конференции глава региона Дмитрий Махонин вручил Благодарственные письма губернатора Пермского края шести самым активным ТОС Перми и награды победителям краевого конкурса «Лидеры общественного самоуправления». В число награждённых вошли 35 ТОС и сельских старост региона.

В пятницу, 6 июня, участники в выездном формате познакомятся с общественными центрами ТОСов Перми. Также им представят лучшие практики инициативного бюджетирования.

Отметим, что в Пермском крае работает 678 территориальных общественных самоуправлений. За четыре года из регионального бюджета было направлено более 1 млрд руб. на поддержку порядка тысячи проектов жителей в рамках инициативного бюджетирования, поддержано 158 инициатив ТОС.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Развитие ТОСов — это одно из лучших воплощений местного самоуправления. Люди сами проявляют инициативу и главное — происходит ее реализация. Местные жители более бережно относятся к сделанному, а мы понимаем что то, что сделано действительно нужно людям, проживающих на территории. Вчера мы поддержали 15 проектов школьников на развитие школ и поселков. Тем самым воспитываем у молодых людей, школьников стремление проявлять инициативу. Был создан ресурсный центр поддержки ТОСов. Он является важным инструментом поддержки. Обращаюсь к коллегам, главам муниципалитетов — необходимо создавать местные ресурсные центры, поддерживаю движения ТОС.





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