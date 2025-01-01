Пермское предприятие откроет производство стекла для архитектурного остекления На средства займа ФРП «А-Стекло» приобретёт необходимое оборудование Поделиться Твитнуть

ООО «А-Стекло» привлекло льготное финансирование от Фонда развития промышленности РФ и его регионального подразделения в Пермском крае для реализации проекта по организации нового производственного комплекса. Компания планирует выпускать плоское закаленное стекло толщиной до 12 мм с уровнем защиты СМ 4, предназначенное для использования в фасадных системах. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Возрастающий спрос на безопасное стекло вызван ужесточением стандартов, касающихся остекления фасадов, балконов и окон, прописанных в ГОСТах и строительных нормах. Предприятие уже подтвердило соответствие своей продукции требованиям, получив необходимые сертификаты на все виды закаливаемого стекла в диапазоне толщин от 4 до 12 мм.

За счёт полученных заёмных средств «А-Стекло» закупит, установит и введет в эксплуатацию технологическое оборудование, включая печь для закаливания стекла, автоматизированный кромко-шлифовальный центр и горизонтальную моечную машину для очистки и сушки листового стекла.

Запуск нового производства позволит создать на предприятии дополнительно 15 рабочих мест.

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