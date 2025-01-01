«Партдесант» «Единой России» контролирует ремонт и строительство соцобъектов в Прикамье Работы идут в рамках народной программы партии Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Строительство школы, обновление дома культуры, ремонт спортивного стадиона и тротуаров в регионе контролирует «Партийный десант» «Единой России».

Актив местного отделения партии Добрянского муниципального округа под руководством секретаря Дмитрия Антонова в рамках «Партийного десанта» проинспектировали работы по ремонту тротуара по ул. Энергетиков. На данный момент подрядная организация выполнила работы по устройству бордюрного камня, обустроила основания из щебня под тротуар. Кроме того, будут выполнены работы по устройству верхнего выравнивающего слоя асфальтобетона, установлены ограждения и малые архитектурные формы благоустройства. Работы проводятся в рамках проекта «Комфортный край», инициированного губернатором Пермского края, секретарем реготделения партии Дмитрием Махониным.

«Партийный десант» Мотовилихинского района города Перми проверил ход строительства школы № 146. В состав мониторинговой группы вошли представители администрации района, общественной приёмной депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Бойченко и местного отделения партии «Единая Россия».

Пресс-служба партии «Единая Россия»

На сегодняшний день завершены работы по устройству кровли, утеплению и отделке фасада, монтажу витражей, внутренней отделке помещений, прокладке кабельных линий, а также по устройству систем водоснабжения, водоотведения и вентиляции. Начаты работы по благоустройству прилегающей территории. Особое внимание уделено сохранению исторического облика здания. Подрядная организация восстановила оригинальный цвет стен, воссоздала архитектурные элементы фасада, а также построила пристройку с актовым и спортивным залами и столовой — в том же архитектурном стиле. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года.

«Партдесант» Ильинского муниципального округа проинспектировал выполнение работ в Сретенском Доме культуры, там обновили мебель и оборудование. Благодаря партпроекту «Культура малой Родины» в зрительном зале учреждения установлены новые кресла, приобретено оборудование.

«За годы работы проекта партии в регионе стало понятно, что замена кресел в зрительном зале дома культуры — одна из самых востребованных задач, которую на сегодняшний день во многом удалось решить. В этом году ещё в девяти учреждениях культуры Пермского края появятся новые кресла. А это значит, что увеличится количество жителей, которые с радостью и желанием будут снова и снова приходить на встречу с праздником и творчеством», — отметила региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины», депутат Законодательного собрания Пермского края Надежда Лядова.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Березниках «партийный десант» принял участие в мониторинге ремонтных работ на спортивном стадионе МАОУ СОШ № 11. В состав контрольной группы «партдесанта» вошли активисты местного отделения Партии «Единая Россия» под руководством секретаря местного отделения партии Михаила Кузвесова, представители образовательного учреждения, подрядной организации.

Напомним, проект «Партийный десант» стартовал в июле 2022 года. В рамках проекта депутаты и активисты «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Они организуют мониторинг готовности социально значимых объектов в территориях, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства/ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.

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