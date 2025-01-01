В мае в Перми перевозчиков оштрафовали на 356 тысяч за неисправные кондиционеры Были проверены 49 маршрутов общественного транспорта Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В администрации Перми представили информацию о результатах инспекций, проведенных в мае, относительно работы систем кондиционирования воздуха в городском общественном транспорте.

В течение месяца было осуществлено 198 масштабных проверок транспортных средств, охвативших 49 маршрутов. В процессе инспекций зафиксировано свыше 300 случаев неисправностей климатических систем, что повлекло за собой штрафные санкции на общую сумму 356 тыс. руб.

Важно подчеркнуть, что системы климат-контроля в транспорте должны быть активированы при температуре воздуха, превышающей +20 градусов.

В ведомстве также обращают внимание на то, что дискомфорт в салоне может возникать даже при исправно работающем кондиционере. Пассажирам настоятельно рекомендуется воздерживаться от открытия окон при включенной системе кондиционирования.

Ранее служба контроля МКУ «Гортранс» приступила к проверкам в общественном транспорте с использованием специализированного оборудования, фиксирующего температуру в салоне и скорость воздушного потока. Кроме того, в настоящее время внедряется система дистанционного мониторинга работы климатических установок. Датчики, расположенные возле воздуховодов кондиционеров, передают данные в МКУ «Гортранс». Эта система уже функционирует на автобусных маршрутах №2, 7, 27, 32, 40, 47, 53, 60, 77, 78 и 80.

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