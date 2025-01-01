Иностранного студента осудят в Перми за покупку фальшивых водительских прав Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми в суд направлено уголовное дело, возбуждённое в отношении студента, прибывшего из соседней страны. Он обвиняется в незаконном приобретении и использовании фальшивого водительского удостоверения (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Речь идёт о 21-летнем молодом человеке из Таджикистана. В начале марта 2025 года во время патрулирования территории д. Кондратово Пермского района сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада Веста» для проверки документов. За рулём находился иностранный гражданин, который предъявил водительское удостоверение с явными признаками подделки: на нём отсутствовали микротекст и голографическое изображение. В ходе опроса водитель признался, что приобрёл документ через интернет и никогда не получал его официально.

Поддельное водительское удостоверение было конфисковано и направлено на экспертизу, результаты которой подтвердили, что бланк изготовлен не на специализированном предприятии, имеющем лицензию на производство подобных документов.

В настоящий момент материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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