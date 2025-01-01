Пермяки сдали в банки более 2 млн рублей мелочью Прошла акция «Монетная неделя» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае сдали в банки более 582 тыс. монет общей суммой 2,4 млн руб. Мероприятие прошло в рамках «Монетной недели».

Как сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России, вес монет — около 2,5 тонны. В основном пермяки сдавали 10-рублевые монеты, что составило 29% от общего количества. Ещё 18% составили рублёвые монеты, 17% — номиналом 2 руб.





В акции приняли участие 69 офисов 17 кредитных организаций, а также 160 розничных магазинов федеральных торговых сетей.





В целом по стране этой весной в банки принесли более 51 млн монет на сумму почти 242 млн руб.





«Монетная неделя» проводится с 2023 года при поддержке Банка России. В рамках акции можно сдать монеты на бумажные или электронные деньги. Обмен происходит без комиссии.





«Проведение данной акции повышает оборачиваемость монеты на территории края и формирует бережное отношение к монетам со стороны наших граждан, экономя средства государства на их чеканку», — отметила заместитель управляющего Отделением Банка России по Пермскому краю Марина Проскурякова.

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