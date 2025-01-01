ГАИ ищет очевидцев столкновения двух фур в Пермском крае После ДТП произошло возгорание Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

В среду, 4 июня, на трассе между Полазной и Чусовым в Пермском крае случилось ДТП с последующим возгоранием.

Около 18:30 грузовик марки «Скания», управляемый 33-летним водителем, следовал по автодороге Полазна—Чусовой в направлении Чусового. По предварительной информации, на 45 км трассы ехавший впереди неустановленный автомобиль внезапно включил правый поворотник. Водитель «Скании» не успел вовремя отреагировать и, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовым автомобилем «Ситрак», за рулём которого находился 59-летний мужчина. Водитель легкового автомобиля скрылся с места аварии.

После столкновения произошло возгорание грузовика «Скания». Водители получили первую медицинскую помощь и направлены на амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование по факту ДТП, выясняются все детали происшествия.

Госавтоинспекция обращается ко всем очевидцам произошедшего: если вы стали свидетелем данной аварии, просим вас обратиться в отделение ГИБДД города Чусовой. Анонимность гарантируется.

фото: ГИБДД

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