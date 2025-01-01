Жителям Прикамья сообщат о ближайших бомбоубежищах через Госуслуги Информация о защитных сооружениях будет доступна в личных кабинетах портала Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В МЧС России заявили, что сведения о местоположении защитных сооружений гражданской обороны будут представлены на портале Госуслуг.

В ведомстве подчеркнули, что жители Белгородской области уже могут найти адреса убежищ в личном кабинете на Госуслугах.

Опираясь на этот опыт, МЧС России в сотрудничестве с Минцифры разрабатывает систему, чтобы внедрить подобный механизм во всех регионах страны, в том числе в Пермском крае. В личном кабинете пользователей появится отдельный раздел, содержащий информацию о ближайшем к ним убежище, предназначенном для временного укрытия в экстренных ситуациях.

По аналогичной схеме планируется оповещать граждан и о местонахождении эвакуационных пунктов, куда необходимо прибыть в случае объявления эвакуации.





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