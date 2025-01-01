В центре Перми готовятся к открытию фестиваля «Природа города» Он пройдёт с 6 по 7 июня на эспланаде Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

На площади перед Театром-Театром в Перми идёт подготовка к большому семейному экологическому фестивалю «Природа города» (6+). На территории фестивального городка начали устанавливать инсталляции «Лес в городе». Это символ городских пространств, которые являются частью зелёного каркаса города.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, в центре композиции — около 60 деревьев, которые после завершения экофестиваля высадят на природных территориях в Перми.

Кроме этого, на городской площади появятся цветники, будет установлен «трухлявый заповедник» — аккуратно выстеленный бордюр из сухих веток и брёвен, который создаётся для устойчивости и сохранения леса, поддержания биоразнообразия в природе. Эти заповедники служат пищей и домом для насекомых.

В фестивальном городке также установлена сцена и павильоны, в которых будут проходить мастер-классы и лекции.

Экологический фестиваль в самом центре Перми «Природа города» будет проходить в течение двух дней, 6 и 7 июня, с 11:00 до 20:00. Всех посетителей ждут музыкальные выступления творческих коллективов, лекции и мастер-классы.

«В рамках мероприятия также пройдёт традиционная акция «Экодоброволец». Волонтёры отправятся в городские леса и долины малых рек, чтобы внедрять экологические практики, высаживать растения и проводить уборку, — рассказал начальник управления по экологии администрации Перми Дмитрий Андреев.

Среди событий, которые состоятся в рамках фестиваля, — творческие мастер-классы для всей семьи, на которых детей научат бережно относиться к природе. Также запланированы экологические игры, викторины и квесты.

Всех посетителей ждёт также лекторий на актуальную тему по уссурийскому полиграфу (12+). Мероприятие проведёт лесничий Черняевского участкового лесничества Вадим Саначёв.

С полной программой событий можно ознакомится на странице фестиваля в соцсетях.

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