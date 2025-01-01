В Прикамье усилят контроль за БПЛА в июне Это связано с предстоящими праздниками Поделиться Твитнуть

фото: завод "Машиностроитель"

В связи с атаками беспилотников на регионы России на территории Пермского края осуществляется постоянный мониторинг обстановки в небе. Об этом сообщил Глава Березников Алексей Казаченко.

По словам мэра города, отслеживанием занимаются силовые структуры и службы безопасности предприятий Березников. Мониторинг обстановки проводится с помощью противодронного ружья и приборов обнаружения БПЛА.





Также при массовых мероприятиях работают радиолокационные системы. Они обнаруживают и подавляют беспилотники на значительных расстояниях.





Впервые установку в Березниках применили в День Победы, в районе проведения торжественного митинга и Бессмертного полка. Воздушное пространство было полностью под контролем.





«Обеспечим безопасность всех праздничных мероприятий в июне», — отметил Казаченко.





Глава города напомнил, что во всём Пермском крае введён запрет на полёты БПЛА. Казаченко призвал проявлять бдительность.





При обнаружении беспилотников необходимо сообщить по номеру «112».

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