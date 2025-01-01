В лагере «Восток» в Прикамье нарушались правила оформления документов на продукты Россельхознадзор провёл проверку Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

У 20 социальных учреждений, связанных с ветеринарными документами на продукты питания, выявлены нарушения. Проверку организовали специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Проверка была проведена с 1 января по 3 июня 2025 года. Россельхознадзор посмотрел данные системы «Меркурий» и выявил, что в детском загородном лагере «Восток» не были оформлены ветеринарные сопроводительные документы на продукцию.





С мая 2023 года по март 2025-го в лагерь поступили 24 тонны молочной, мясной и рыбной продукции, а также почти 34 тыс. куриных яиц. Документы на эти продукты не оформлялись.





«Таким образом, работники допускают в пищу продукцию, не убедившись, что она поступила по документам, подтверждающим её качество», — отметили в Управлении Россельхознадзора.





В ведомстве добавили, что отсутствие документов нарушает правила оформления ветеринарных сопроводительных документов (в т.ч. в электронной форме).

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