Алёна Бронникова Два недостроенных дома в разных районах Перми будут реализованы на торгах Мэрия определит победителей в июле Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми выставила на торги два объекта незавершённого строительства в разных районах города. Согласно информации, опубликованной на торговой площадке, объекты находятся в частных секторах, на участках, где разрешено строительство индивидуальных жилых домов.

Аукционы пройдут в июле. Первый из них состоится 1 июля. Недострой находится в м/р Висим, на ул. Восходящей, 13. Степень готовности составляет 20%. Площадь застройки — 189,9 кв. м, площадь участка — 1 тыс. кв. м. Начальная цена — 3,8 млн руб., шаг аукциона — 1% от начальной цены (38 тыс. руб.).

Второй объект расположен в м/р Кислотные дачи, на ул. Генерала Ватутина, 8. Площадь участка — 738 кв. м, площадь застройки — 75,3 кв. м, готовность — 24%. Начальная цена — 1,2 млн руб., шаг аукциона — 12,8 тыс. Торги пройдут 8 июля.

В обоих случаях земельные участки находятся в муниципальной собственности и были предоставлены в аренду в 2018 и 2017 годах физическим лицам для завершения строительства, однако обязательства не были выполнены в срок. Основанием для проведения аукционов стали соответствующие решения Мотовилихинского и Орджоникидзевского районных судов Перми по искам департамента земельных отношений об изъятии данных объектов.

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