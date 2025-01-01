В 2025 году планируется строительство лыжероллерной трассы в Кудымкаре Пермского края Также губернатор Прикамья поручил проработать вопрос создания в городе лыжного стадиона Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В ходе рабочего выезда в Кудымкарский округ глава региона Дмитрий Махонин посетил объекты социальной инфраструктуры муниципалитета и водохранилище на реке Кува, на котором по поручению губернатора были выполнены работы по капитальному ремонту объекта.

Одной из точек стала школа №8 в столице Коми-Пермяцкого округа, где в 2024 году был проведён капитальный ремонт. За счёт средств регионального и местного бюджетов заменили полы, двери, окна, обновили кровлю. По нацпроекту в прошлом году в школе открылся центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

Также в 2024 году первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», созданное в школе в 2023 году, стало призером Всероссийского конкурса первичных отделений. На призовые средства были закуплены мебель и оборудование для центра детских инициатив. К 100-летию Коми-Пермяцкого округа в образовательном учреждении оформили тематическое пространство.

В этом году по региональной программе «Комфортный край» запланировано благоустройство пришкольного пространства.

В рамках краевой программы по строительству инфраструктуры шаговой доступности на территории Детско-юношеской спортшколы в 2024 году по инициативе ребят были построены скейт-парк и памп-трек. Также Дмитрий Махонин посетил комплекс трамплинов «Парма», где по краевой программе «Пермский край! На лыжи» в 2020 году были построены модульная лыжная база и вакс-кабины.

В планах на текущий и ближайшие годы — строительство лыжероллерной трассы для занятий лыжными гонками и лыжным двоеборьем, ремонт 40-метрового трамплина и приобретение для него летнего оборудования. В ходе визита на объекты спортивной инфраструктуры Дмитрий Махонин поручил краевому минспорта проработать вопрос создания лыжного стадиона.

Кроме того, в Кудымкаре губернатор проверил завершение работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на водохранилище на реке Кува. Объект готов выполнять функцию напорного сооружения. Наполнение водохранилища уже идёт, до конца недели планируется завершить работы по очистке воды от мусора, поднятого во время наполнения.

Добавим также, что в рамках программы «Малые города и исторические поселения» с участием средств федерального бюджета стартовали работы по обустройству пляжа на левом берегу водохранилища.





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