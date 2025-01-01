До 30 сентября в Перми обновят и реконструируют несколько скверов Первым сдадут сквер у Гознака Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Мэр Перми Эдуард Соснин рассказал, что в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» с 1 мая по 30 сентября в краевой столице пройдут масштабные работы в нескольких зелёных зонах. В ходе работ заменят покрытия дорожек и площадок. Также будут обновлены детские и спортивные площадки. Подрядчики отремонтируют, восстановят и озеленят газоны, благоустроят территорию и сделают освещение.

Первой локацией станет сквер у Гознака, где подрядчики завершают земляные работы и приступают к обустройству газона и устройству цветников.

За лето отремонтируют Сквер журналистов на ул. Уинской, где планируется обновить инфраструктуру. Там появится сцена для мероприятий и оборудованная тренажёрами спортплощадка.

В сквере у Театра-Театра появится зона отдыха с навесами и площадка для мероприятий. Подрядчику предстоит отремонтировать твёрдое покрытие и газоны. В сквере установят новые малые формы, высадят деревья и кустарники.

По словам Соснина, работы в Сквере журналистов уже начались: там демонтируются бортовой камень, который заменят и сделают новое покрытие.

Также до сентября планируется отремонтировать «Аллею памяти» на ул. Екатерининской. Рядом с детской поликлиникой появится зона для отдыха родителей с детьми.

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