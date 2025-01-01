Синоптики рассказали о необычном явлении над Пермским краем Поделиться Твитнуть

фото проекта "Метеоролог и я"

Пермские метеорологи сообщили о редком атмосферном явлении, замеченном над Поволжьем и Уралом. Речь идёт об облачной конфигурации в виде восьмёрки, наблюдавшейся вчера, 3 июня, над вышеуказанными регионами. «Такового мы прежде не встречали», — передаёт словам экспертов проекта «Метеоролог и я» ТК «ВЕТТА».

По словам синоптиков, столь живописная и примечательная картина сформировалась благодаря взаимодействию двух циклонов с чётко выраженными петлями окклюзии, соединённых слабо выраженным холодным фронтом.

При этом резких перепадов температуры уже не наблюдается, однако облачная структура всё ещё сохраняется по инерции. Это происходит при заполнении циклонов, когда у поверхности земли признаки явных фронтов исчезают, но фронтальная облачность продолжает существовать ещё несколько дней и остаётся видимой из космоса, уточнили специалисты.

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