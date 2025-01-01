Схватившего второклассника за ухо пермячка заплатит пострадавшему 62 тысячи Поделиться Твитнуть

В одной из пермских школ в октябре прошлого года произошёл инцидент с участием ученика второго класса и мать другого школьника. Женщина, применив физическую силу, вытащила мальчика из раздевалки, ухватив его за ухо.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мальчик не только испытал физическую боль от нападения взрослой женщины, но и получил посттравматическое стрессовое расстройство.

Как пишет «Рифей» со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда, мировой судья признал пермячку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев), и назначил ей штраф в размере 5 тыс. руб.

Впоследствии Индустриальный районный суд удовлетворил иск, поданный матерью потерпевшего, и обязал ответчицу выплатить около 62 тыс. руб. В эту сумму вошли компенсация морального ущерба, затраты на медикаменты и оплата юридических услуг.

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