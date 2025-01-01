После реконструкции мост через реку Очёр в Прикамье станет длиннее Поделиться Твитнуть

В Пермском крае продолжаются масштабные работы по реконструкции мостового перехода через реку Очёр в городе Очёр Пермского края. Об этом сообщили в минтрансе региона.

После завершения работ длина моста увеличится на пять метров и достигнет 37 метров. Планируется, что капитальный ремонт будет полностью завершён в 2025 году.

Город Очёр имеет уникальное географическое расположение, он разделён на две части. Единственным способом сообщения между этими частями является ул. Ленина, проходящая через мост, пересекающий реку Очёр. Ежедневно по этому мосту курсируют шесть городских автобусных маршрутов, связывающих различные районы города.

Программа капитального ремонта включает в себя ыозведение опорных конструкций и подпорных стен; установка балок и переходных плит; окраска пролётного строения моста; оборудование подъездных путей и водопропускных систем; асфальтирование дорожного полотна; установка барьерных ограждений и перил; укрепление откосов земляной насыпи.

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