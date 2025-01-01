Алёна Бронникова Власти Чусового в Пермском крае предлагают инвесторам построить сеть апарт-отелей Инвестиции оценили в 53 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Администрация Чусовского городского округа предлагает потенциальным инвесторам рассмотреть проект строительства сети апарт-отелей в городе. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на главу округа Сергея Белова, в начале года власти искали инвестора для одного объекта, сейчас бизнесу предлагают возвести сеть.

Для этого в Чусовом готовы предоставить семь земельных участков общей площадью 10,4 тыс. кв. м. По информации издания, апарт-отель может состоять из двух- и трёхкомнатных номеров, объём инвестиций оценивается в 53 млн руб. Инвестор получит статус резидента территории опережающего социально-экономического развития, налоговые льготы, льготный заём в региональной микрофинансовой компании и другие меры поддержки.

Среди инвестиционных предложений на информационном портале Пермского края опубликовано предложение по строительству апарт-отеля «Номерки» в Чусовом, в том числе в историческом центре города. Проект представляет собой гостиницу современного формата, в которой вместо стандартных номеров будут построены юниты с кухонным блоком и отдельным санузлом.

В списке перспективных мест для размещения указаны 7 площадок: по ул. Ленина, 57б, ул. Переездной, 9, ул. Октябрьской, 14 и 16, ул. Орджоникидзе, 16 и ул. Школьной, 12 и 14.

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