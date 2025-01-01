Алёна Бронникова Завод противогололёдных материалов изменит адрес регистрации в Прикамье Местонахождение предприятия - в Краснокамске Поделиться Твитнуть

Уральский завод противогололёдных материалов (УЗПМ) решил изменить адрес местонахождения в Прикамье. Предприятие изменит регистрацию в Перми на Краснокамск. Такие данные следуют из выписки ЕГРЮЛ от 30 мая.

«Юридическим лицом принято решение об изменении местонахождения. Местонахождение юридического лица, указанное в решении об изменении местонахождения: Пермский край, м.о. Краснокамский, г. Краснокамск. Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 30 мая 2025 года», — сообщается в документе.

Как сообщили «Новому компаньону» в УЗПМ, основная производственная площадка находится в Краснокамске. Принятое решение об изменении места юридического нахождения направлено на консолидацию деятельности и оптимизацию управления структуры компанией.

«УЗПМ, будучи градообразующим предприятием Краснокамска, стремится к максимально эффективному вкладу в развитие города. Локализация юридического адреса позволит увеличить объём налоговых отчислений в местный бюджет, что, в свою очередь, расширит возможности для реализации социально значимых инициатив и масштабных инфраструктурных проектов на благо Краснокамска. Для нас как для социально ответственного бизнеса поддержка устойчивого развития родного города является одним из ключевых приоритетов деятельности», — пояснили в компании.

Предприятие является крупнейшим российским производителем реагентов под брендом «Бионорд». Как указано на сайте УЗПМ, завод производит многокомпонентные, экологически безопасные противогололёдные материалы, сотрудничает с ведущими российскими НИИ и экологическими организациями, дилеры представлены в российских регионах, а также в Беларуси и Казахстане.

По данным отчёта о финансовых результатах за 2024 год, выручка УЗПМ выросла на 20,6%, до 14 млрд руб. Чистая прибыль составила 3,2 млрд руб., что на 35,7% выше показателя 2023 года.

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