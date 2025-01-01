В Прикамье стартовал приём заявок на участие в программе «Земский работник культуры» Он продлится до 15 июля Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Заявки на участие в программе «Земский работник культуры» в Пермском крае принимаются до 15 июля включительно.

К участию приглашаются граждане Российской Федерации с высшим или средним профессиональным образованием, а также те, кто получит диплом до 1 сентября 2025 года.

С 16 по 22 июля пройдёт предварительным оценка кандидатов министерством культуры Пермского края, итоговую оценку комиссия вынесет до 15 августа текущего года.

Специалисты, прошедшие конкурсный отбор, получат за участие в программе 1 млн руб. и на пять лет отправятся работать в село, посёлок или город с населением до 50 тыс. человек. При этом до 20 августа у новых работников культуры будет возможность выехать в муниципальные учреждения, чтобы познакомиться с деятельностью и обязанностями на месте.

Подать заявку на участие можно в министерстве культуры лично или на сайте ведомства. Также на сайте краевого минкульта опубликованы список вакансий и документы для участия в конкурсе Земский работник культуры.

«В небольших населённых пунктах особенно остро ощущается дефицит работников культуры. Программа «Земский работник культуры» призвана поэтапно решить кадровый вопрос в учреждениях культуры, расположенных в населённых пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек», — подчёркивает Министр культуры Пермского края Алла Платонова.

В соответствии с целями национального проекта «Семья» программа «Земский работник культуры» помогает делать культурные ценности нашей станы доступными каждому.





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