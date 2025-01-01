Банк в Перми оштрафовали за оказание давления на клиентку Представитель банка распространял сведения о её долге среди посторонних и угрожал Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми судебные приставы наложили на банк штраф в 200 тыс. руб. за использование недопустимых методов при взыскании просроченной задолженности, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

В Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю пермячка пожаловалась сама. Она сообщила, что представитель банка распространял сведения о её долге среди посторонних и угрожал конфискацией автомобиля.

В ходе административного разбирательства факт нарушения действующего законодательства был установлен. Сотрудник банка посещал дом должницы, осматривал стоянку возле здания, опрашивал консьержей и председателя ТСЖ, оставлял им уведомления о сумме долга гражданки с пометкой об аресте её автомобиля. Кроме того, в сообщениях, отправляемых пермячке, содержались угрозы изъятия транспортного средства за долги. В подтверждение своих намерений прилагались фотографии автомобиля, сделанные возле её дома.

Подобные действия банка, пояснили приставы, «ввели женщину в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательств и оказали на неё психологическое воздействие».

Банк признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при взыскании просроченной задолженности» и оштрафовали. При определении размера штрафа было учтено, что ранее эта кредитная организация уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение.

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