Ушла из жизни правнучка основателя Перми Мария Иванова-Татищева Она скончалась в Париже Поделиться Твитнуть

В Париже, на 96-м году, ушла из жизни Мария Дмитриевна Иванова-Татищева, являющаяся праправнучкой Василия Никитича Татищева в шестом поколении. Об этом сообщили в Музее истории Екатеринбурга.

В информации говорится, что на протяжении всей своей жизни Мария Дмитриевна неустанно занималась просветительской деятельностью, как во Франции, так и в России, вовлекая молодое поколение в мир великой русской культуры. Она принимала участие в деятельности гвардейского объединения в Париже и оказывала поддержку образовательным учреждениям в России.

Мария Дмитриевна играла одну из ключевых ролей в руководстве Национальной организации витязей — молодёжной патриотической организации, чья основная задача заключается в обучении русскому языку, а также в ознакомлении российской молодёжи во Франции с историческим наследием, географическими особенностями, литературными произведениями и искусством России.

Василий Никитич Татищев (1686-1750) — известный российский историк, инженер-артиллерист, географ, экономист, государственный деятель XVIII века. Является основателем Тольятти, Екатеринбурга и Перми, руководил освоением Урала.

В 1720 году по приказу Петра I Татищев отправился на Урал для постройки заводов по выплавке меди и серебра. Он выбрал место для медеплавильного завода вблизи устья Егошихи благодаря наличию медной руды и удобному положению для вывоза продукции по судоходным рекам. 4 (15) мая 1723 года началось строительство Егошихинского (Ягошихинского) медеплавильного завода, эта дата считается официальной датой основания Перми. Татищев участвовал в закладке завода, составил план местности и проект укреплений при нём. Также он способствовал развитию поселения при заводе: открывал школы, составлял инструкцию по охране лесов, прокладывал дороги.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.